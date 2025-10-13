وظائف إدارية شاغرة لدى صندوق التنمية

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق التنمية

وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاقات الموردين.

– أخصائي تصميم وجرافيك.

– محلل ائتمان.

– محلل مدفوعات.

– أخصائي أول استمرارية الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)