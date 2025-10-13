Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى صندوق التنمية

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى صندوق التنمية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق التنمية

وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة للجنسين في شركة المراعي

#وظائف شاغرة للجنسين في شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

– أخصائي علاقات الموردين.

– أخصائي تصميم وجرافيك.

– محلل ائتمان.

– محلل مدفوعات.

– أخصائي أول استمرارية الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف إدارية وصحية شاغرة في أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف إدارية وصحية شاغرة في أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

حصاد اليوم