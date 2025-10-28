Icon

أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم Icon زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق Icon أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي Icon ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ Icon زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات Icon 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها Icon 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن Icon الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي

وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي

– أخصائي الحوكمة والالتزام.

– أخصائي مهارات المستقبل.

– مسؤول التخطيط والمبادرات التعليمية.

– أخصائي جودة البرامج.

– أخصائي أول جودة البرامج.

– أخصائي تصميم المحتوى الرقمي.

– أخصائي أول تصميم المحتوى الرقمي.

– أخصائي أول مهارات المستقبل.

– أخصائي أول خدمات تقنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع
حصاد اليوم

وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم