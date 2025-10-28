وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الحوكمة والالتزام.
– أخصائي مهارات المستقبل.
– مسؤول التخطيط والمبادرات التعليمية.
– أخصائي جودة البرامج.
– أخصائي أول جودة البرامج.
– أخصائي تصميم المحتوى الرقمي.
– أخصائي أول تصميم المحتوى الرقمي.
– أخصائي أول مهارات المستقبل.
– أخصائي أول خدمات تقنية.
وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)