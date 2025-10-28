وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الحوكمة والالتزام.

– أخصائي مهارات المستقبل.

– مسؤول التخطيط والمبادرات التعليمية.

– أخصائي جودة البرامج.

– أخصائي أول جودة البرامج.

– أخصائي تصميم المحتوى الرقمي.

– أخصائي أول تصميم المحتوى الرقمي.

– أخصائي أول مهارات المستقبل.

– أخصائي أول خدمات تقنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)