Icon

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية Icon الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر Icon انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بلدية بني عمرو بعسير تعلن وظائف على بند الأجور

بلدية بني عمرو بعسير تعلن وظائف على بند الأجور

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

– مشرف فريق/ التواصل الداخلي.

– خبير أمن سيبراني.

– أخصائي نظم الموارد البشرية.

– خبير متابعة سير الأعمال.

– مدير مكتب.

– أخصائي أول التأسيس والإشراف.

– مستشار/ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة SAP
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة SAP

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

حصاد اليوم