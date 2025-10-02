وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف فريق/ التواصل الداخلي.
– خبير أمن سيبراني.
– أخصائي نظم الموارد البشرية.
– خبير متابعة سير الأعمال.
– مدير مكتب.
– أخصائي أول التأسيس والإشراف.
– مستشار/ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م.
