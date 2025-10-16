وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم التطوير التنظيمي.

– أخصائي مراقبة العمليات.

– رئيس قسم التقارير المالية.

– رئيس قسم مراقبة العمليات.

– محاسب إيرادات مساعد.

– محاسب خزينة أول.

– محلل المطالبات.

– رئيس قسم المطالبات.

– محلل رصد وتحليل.

– أخصائي مراقبة وتحليل سياسات تغير مناخي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)