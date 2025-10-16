Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الطاقة

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة بفروع الهيئة الملكية

وظائف شاغرة بفروع الهيئة الملكية

وظائف صحية شاغرة لدى بوبا للتأمين في جدة

وظائف صحية شاغرة لدى بوبا للتأمين في جدة

– رئيس قسم التطوير التنظيمي.

– أخصائي مراقبة العمليات.

– رئيس قسم التقارير المالية.

– رئيس قسم مراقبة العمليات.

– محاسب إيرادات مساعد.

– محاسب خزينة أول.

– محلل المطالبات.

– رئيس قسم المطالبات.

– محلل رصد وتحليل.

– أخصائي مراقبة وتحليل سياسات تغير مناخي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

