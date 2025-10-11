Icon
مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 16 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس) للعمل في كل من (الرياض وجدة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدرب تدريب دعم الحياة
– مساعد رعاية الطفل
– مركز الرعاية النهارية للمعلمين
– كبار الدعم الفني
– الأنظمة الإدارية
– محلل مبرمج أول
– محلل مبرمج
– محلل تطبيقات
– مهندس مراقبة العمل
– مصمم تعليمي
– منسق الأبحاث الثالث – عدد 2
– إحصائي
– مسجل قاعدة بيانات الأبحاث
– إحصائي حيوي

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

26 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل

26 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل

التخصصات المطلوبة:

– تقنية التعليم والتدريس
– الرياضيات
– الإحصاء
– الإحصاء الحيوي
– التصميم الجرافيكي
– العلوم الطبية التطبيقية
– علوم الحاسب
– بحوث العمليات
– تقنية المعلومات
– الهندسة
– التمريض
– الصيدلة

– أو مايعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد
حصاد اليوم

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة روشن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ

حصاد اليوم
وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم