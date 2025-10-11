وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 16 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات للرجال والنساء حملة (الدبلوم والبكالوريوس) للعمل في كل من (الرياض وجدة) على النحو التالي:
– مدرب تدريب دعم الحياة
– مساعد رعاية الطفل
– مركز الرعاية النهارية للمعلمين
– كبار الدعم الفني
– الأنظمة الإدارية
– محلل مبرمج أول
– محلل مبرمج
– محلل تطبيقات
– مهندس مراقبة العمل
– مصمم تعليمي
– منسق الأبحاث الثالث – عدد 2
– إحصائي
– مسجل قاعدة بيانات الأبحاث
– إحصائي حيوي
– تقنية التعليم والتدريس
– الرياضيات
– الإحصاء
– الإحصاء الحيوي
– التصميم الجرافيكي
– العلوم الطبية التطبيقية
– علوم الحاسب
– بحوث العمليات
– تقنية المعلومات
– الهندسة
– التمريض
– الصيدلة
– أو مايعادلهم
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.