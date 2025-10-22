وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

عقار جديد يحفز تكوين أسنان طبيعية.. وداعًا لمشاكل الزراعة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول أمن المعلومات.
– منسق الجرد.
– أخصائي المشتريات.
– فني كهرباء.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)