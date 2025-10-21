وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والخرج، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التدريب الإقليمي (الرياض).

– مشرف الصحة والسلامة والأمن (مكة المكرمة).

– مدير مبيعات المنطقة (جدة).

– مدير السلامة والمخاطر (الخرج).

– مدير أول الهندسة (الخرج).

– مدير أول مبيعات المنطقة (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)