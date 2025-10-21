وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن وظائف شاغرة لدى قطار سار الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025 الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو السعودية تؤكد أمام مؤتمر “الأونكتاد” التزامها برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة “الغطاء النباتي” يشارك في المبادرة التركية CLI حول إدارة حرائق الغابات نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والخرج، والدمام.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول التدريب الإقليمي (الرياض).
– مشرف الصحة والسلامة والأمن (مكة المكرمة).
– مدير مبيعات المنطقة (جدة).
– مدير السلامة والمخاطر (الخرج).
– مدير أول الهندسة (الخرج).
– مدير أول مبيعات المنطقة (الدمام).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)