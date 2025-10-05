Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الهفوف، والدمام، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وجدة، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف محاسبة (الهفوف).

– موظف محاسبة (الدمام).

– منسق الجودة والسلامة والصحة والبيئة الإقليمي (حائل).

– موظف محاسبة (الرياض).

– موظف محاسبة (وادي الدواسر).

– محاسب (الرياض).

– موظف محاسبة (جدة).

– موظف محاسبة (حائل).

– رئيس فريق المخازن (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

