وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا الأحد القادم.. إجازة مطوّلة للطلاب والمعلمين الأجواء الممطرة تتواصل في السعودية وتنبيهات من الأرصاد
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الهفوف، والدمام، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وجدة، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف محاسبة (الهفوف).
– موظف محاسبة (الدمام).
– منسق الجودة والسلامة والصحة والبيئة الإقليمي (حائل).
– موظف محاسبة (الرياض).
– موظف محاسبة (وادي الدواسر).
– محاسب (الرياض).
– موظف محاسبة (جدة).
– موظف محاسبة (حائل).
– رئيس فريق المخازن (الخرج).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)