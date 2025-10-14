Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن في #الرياض

#وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن في #الرياض

وظائف شاغرة لدى فروع روشن العقارية

وظائف شاغرة لدى فروع روشن العقارية

– مدير مشروع.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير أول متطلبات التطوير وضمان الجودة.

– مدير أول تطوير التصميم والهندسة.

– أخصائي تصاميم النماذج.

– خبير تخطيط وإعداد تقارير مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
حصاد اليوم

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة تطوير المدينة المنورة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة تطوير المدينة المنورة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم