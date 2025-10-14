وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– مدير أول متطلبات التطوير وضمان الجودة.

– مدير أول تطوير التصميم والهندسة.

– أخصائي تصاميم النماذج.

– خبير تخطيط وإعداد تقارير مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)