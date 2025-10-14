وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وظائف شاغرة في فروع قطار سار رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مدير التخطيط والتحليل المالي.
– مدير أول متطلبات التطوير وضمان الجودة.
– مدير أول تطوير التصميم والهندسة.
– أخصائي تصاميم النماذج.
– خبير تخطيط وإعداد تقارير مشاريع.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)