وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة داون تاون السعودية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف داون تاون

وأبرزت شركة داون تاون، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الحوكمة.

– مدير أول الأصول الثابتة والضرائب.

– مدير الأداء المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة داون تاون، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

