سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الجبيل، والخبر، والرياض.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
– مساعد مراقبة التكاليف.
– مشرف عمال.
– مراقب المستندات.
– مساح كميات أول.
– ممرض.
– مشرف الألمنيوم.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– مهندس مدني.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)