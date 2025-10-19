Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم Icon حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض Icon الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة Icon

حصاد اليوم
وظائف

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الجبيل، والخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مساعد مراقبة التكاليف.

– مشرف عمال.

– مراقب المستندات.

– مساح كميات أول.

– ممرض.

– مشرف الألمنيوم.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مهندس مدني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

