وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الاستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الاستراتيجية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)