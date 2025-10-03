وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول منشأة ورشة النماذج الأولية.
– أخصائي أول مركز الإضاءة الخارجية.
– أخصائي أول مراقبة التكاليف.
– مدير الضرائب غير المباشرة.
وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)