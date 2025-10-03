وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول منشأة ورشة النماذج الأولية.

– أخصائي أول مركز الإضاءة الخارجية.

– أخصائي أول مراقبة التكاليف.

– مدير الضرائب غير المباشرة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)