Icon

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية Icon ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها Icon مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي Icon مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة بـ”تقنية معلومات شقراء” بمسمى “متعاونات”

وظائف شاغرة بـ”تقنية معلومات شقراء” بمسمى “متعاونات”

– أخصائي أول منشأة ورشة النماذج الأولية.

– أخصائي أول مركز الإضاءة الخارجية.

– أخصائي أول مراقبة التكاليف.

– مدير الضرائب غير المباشرة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة Aramex
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة Aramex

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8...

حصاد اليوم