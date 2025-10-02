Icon

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية Icon الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر Icon انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

#وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

– مدير السيولة وإدارة الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي تقارير وعمليات الاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الاستثمار)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الخدمات الإدارية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

حصاد اليوم