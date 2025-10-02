وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير السيولة وإدارة الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي تقارير وعمليات الاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الاستثمار)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الخدمات الإدارية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)