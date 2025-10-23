وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير حملات أسواق النمو.

– أخصائي أول الأداء المؤسسي.

– مدير دعم المنتجات السياحية.

– مدير محفظة المشتريات المؤسسية.

– مدير الجودة المؤسسية.

– أخصائي إدارة المشاريع.

– مدير التخطيط الاستراتيجي.

– مدير تسويق المستهلك.

– مدير إدارة البائعين.

– مساعد مدير الجمعيات والفعاليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)