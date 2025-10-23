سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟ ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي “المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير حملات أسواق النمو.
– أخصائي أول الأداء المؤسسي.
– مدير دعم المنتجات السياحية.
– مدير محفظة المشتريات المؤسسية.
– مدير الجودة المؤسسية.
– أخصائي إدارة المشاريع.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– مدير تسويق المستهلك.
– مدير إدارة البائعين.
– مساعد مدير الجمعيات والفعاليات.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)