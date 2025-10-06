Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة السعودية للسياحة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول شراكات الطيران.

– أخصائي أول المنتجات الرقمية.

– أخصائي أول تطوير الويب.

– مدير العمليات التشغيلية.

– أخصائي الاتفاقيات والعقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

