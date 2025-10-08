وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مستشار استمرارية الأعمال.
– مدير إدارة التميز التشغيلية.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)