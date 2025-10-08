Icon

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار استمرارية الأعمال.

– مدير إدارة التميز التشغيلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

