وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– إحصائي حيوي.

– منسق أول شؤون التعليم الطبي.

– مصمم تعليمي.

– مفتش الحرائق.

– مساعد رعاية الطفل.

– محلل مبرمج أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)