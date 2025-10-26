سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– إحصائي حيوي.
– منسق أول شؤون التعليم الطبي.
– مصمم تعليمي.
– مفتش الحرائق.
– مساعد رعاية الطفل.
– محلل مبرمج أول.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)