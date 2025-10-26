Icon

سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض Icon رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل

وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل

– إحصائي حيوي.

– منسق أول شؤون التعليم الطبي.

– مصمم تعليمي.

– مفتش الحرائق.

– مساعد رعاية الطفل.

– محلل مبرمج أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن

حصاد اليوم
16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم