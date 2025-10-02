وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الأنظمة الميكانيكية

وأبرزت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل البيانات والتوثيق.

– محاسب.

– أخصائي الامتثال القانوني والقضايا.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)