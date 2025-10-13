Icon
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول العطاءات والمقترحات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أول الشؤون القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

