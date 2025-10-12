Icon

وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد قائد إطفاء الوجهة.

– قائد إطفاء الوجهة.

– مدرب المياه المفتوحة.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير التدريب التجاري.

– مدير إدارة العلامة التجارية وأصحاب المصلحة.

– مشرف التجزئة.

– مدير أول تخطيط عمليات الوجهة.

– مدرب غوص وغطس.

– مدير مكتب.

– أخصائي التذاكر.

– مشرف العمليات التجارية.

– أخصائي تجربة الزائر.

– مشرف التسويق.

– مشرف تذاكر الاستقبال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

