Icon

موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا Icon وظائف شاغرة بـ شركة الخزف Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات Icon وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع Icon الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع Icon الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان Icon انخفاض عقود خام برنت عند التسوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة الخزف

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الجنوبية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
المركز الوطني للنخيل والتمور يوفر وظائف إدارية بعدة مدن

المركز الوطني للنخيل والتمور يوفر وظائف إدارية بعدة مدن

وظائف بجمعية طيبة للإعاقة

وظائف بجمعية طيبة للإعاقة

– رئيس عمال السباكة.

– منسق مشتريات المواد الخام.

– مدير التجزئة الإقليمي.

– منسق الخدمات اللوجستية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة EY في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الراشد

حصاد اليوم