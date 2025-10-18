Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon "سلمان العالمي للغة العربية" يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3 مدن

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من بريدة، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل المبيعات.

– مهندس أول ضمان الجودة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس مبيعات/ مشاريع.

– مفتش أول الجودة.

– مشرف عمال تركيب ونقل الكهرباء.

– مصمم جرافيك.

– مهندس معماري رئيسي.

– مدير مبيعات الفرع/ الجملة.

– أخصائي مبيعات المشاريع.

– مصمم نماذج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

