وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من بريدة، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل المبيعات.

– مهندس أول ضمان الجودة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس مبيعات/ مشاريع.

– مفتش أول الجودة.

– مشرف عمال تركيب ونقل الكهرباء.

– مصمم جرافيك.

– مهندس معماري رئيسي.

– مدير مبيعات الفرع/ الجملة.

– أخصائي مبيعات المشاريع.

– مصمم نماذج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)