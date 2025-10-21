وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع حصل على أموال من مواطنات مقابل وعدهن بالتوظيف مكافحة الفساد: إيقاف موظف بوزارة الصناعة حصل على رشوة 1.6 مليون ريال نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل مالي/ إدارة النقد.
– فني تركيبات.
– مخطط الصيانة.
وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)