وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التسويق.

– مشرف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مهندس البنية التحتية.

– مهندس ميكانيكي.

– مشرف البنية التحتية.

– مهندس كهربائي.

– مدير البناء.

– مصمم نماذج.

– كهربائي.

– مدير إنشاءات البنية التحتية.

– مجدول أعمال.

– مصمم أول جرافيك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

