وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التسويق.
– مشرف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– مهندس معماري.
– مهندس مدني.
– مهندس البنية التحتية.
– مهندس ميكانيكي.
– مشرف البنية التحتية.
– مهندس كهربائي.
– مدير البناء.
– مصمم نماذج.
– كهربائي.
– مدير إنشاءات البنية التحتية.
– مجدول أعمال.
– مصمم أول جرافيك.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)