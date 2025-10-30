وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة” الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3%
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والمدينة المنورة، والرياض.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس الأمن.
– مهندس مدني.
– مشرف عمال.
– منسق المشتريات.
– مساعد مدير التقارير المالية.
– مهندس الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– رئيس التصميم الميكانيكي.
– مستشار مبيعات.
– مهندس أول مراقبة التكاليف.
– مدير المبيعات.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)