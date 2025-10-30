Icon

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والمدينة المنورة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الأمن.

– مهندس مدني.

– مشرف عمال.

– منسق المشتريات.

– مساعد مدير التقارير المالية.

– مهندس الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– رئيس التصميم الميكانيكي.

– مستشار مبيعات.

– مهندس أول مراقبة التكاليف.

– مدير المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

