وظائف شاغرة بـ فروع شركة Aramex

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي أول تطوير الأعمال.

– رئيس العمليات اللوجستية.

– مدير حسابات.

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)