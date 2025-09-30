وظائف شاغرة بـ فروع شركة Aramex

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة أسعار النفط تتراجع عند التسوية أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي أول تطوير الأعمال.
– رئيس العمليات اللوجستية.
– مدير حسابات.
– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)