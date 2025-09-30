Icon

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة Icon أسعار النفط تتراجع عند التسوية Icon أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية Icon أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى شركة NOV Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة Aramex

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة Aramex
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف في فروع شركة النهدي

وظائف في فروع شركة النهدي

وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

– تنفيذي أول تطوير الأعمال.

– رئيس العمليات اللوجستية.

– مدير حسابات.

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER للسيارات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن

حصاد اليوم