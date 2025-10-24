وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير استشارات الأعمال/ مركز العمليات والتقييم.
– مستشار شؤون الموظفين.
– المدير التنفيذي الإقليمي لحسابات العملاء.
– أخصائي استشارات معايير التقارير المالية الدولية.
– مساعد مدير استشارات الأعمال/ خدمات العملاء والعمليات.
– مدير أول إدارة المخاطر المؤسسية.
– رئيس إجراءات الهجرة.
– مستشار أول/ قسم الضرائب غير المباشرة.
– مستشار أول/ إدارة المخاطر المؤسسية.
– مدير البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)