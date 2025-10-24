Icon

وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير استشارات الأعمال/ مركز العمليات والتقييم.

– مستشار شؤون الموظفين.

– المدير التنفيذي الإقليمي لحسابات العملاء.

– أخصائي استشارات معايير التقارير المالية الدولية.

– مساعد مدير استشارات الأعمال/ خدمات العملاء والعمليات.

– مدير أول إدارة المخاطر المؤسسية.

– رئيس إجراءات الهجرة.

– مستشار أول/ قسم الضرائب غير المباشرة.

– مستشار أول/ إدارة المخاطر المؤسسية.

– مدير البيانات والذكاء الاصطناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

