وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بيشة، ووادي الدواسر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية تغذية علاجية (بيشة).

– أخصائي اجتماعي (بيشة).

– صيدلي إكلينيكي (وادي الدواسر).

– أخصائي مكافحة العدوى (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

