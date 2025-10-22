وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بيشة، ووادي الدواسر، والرياض.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائية تغذية علاجية (بيشة).
– أخصائي اجتماعي (بيشة).
– صيدلي إكلينيكي (وادي الدواسر).
– أخصائي مكافحة العدوى (الرياض).
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)