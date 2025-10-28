وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي

أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير فرع (عدة مدن).
– صراف (عدة مدن).
– استشاري مبيعات (عدة مدن).
– أخصائي البنية التحتية (الرياض).
– أخصائي أول أمن الشبكات (الرياض).
– مساعد مراجع الامتثال (الرياض).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)