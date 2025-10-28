Icon

وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير فرع (عدة مدن).

– صراف (عدة مدن).

– استشاري مبيعات (عدة مدن).

– أخصائي البنية التحتية (الرياض).

– أخصائي أول أمن الشبكات (الرياض).

– مساعد مراجع الامتثال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

