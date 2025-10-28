وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي 31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي السعودية تقود التحول الاقتصادي في الخليج ووجهة استراتيجية لاستثمارات جي بي مورغان أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الائتمان والتحصيل (الرياض).
– أخصائي مبيعات (جدة).
– أخصائي دعم المنتجات (الخبر).
– مدير قطع الغيار (الخبر).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)