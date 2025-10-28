Icon

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الائتمان والتحصيل (الرياض).

– أخصائي مبيعات (جدة).

– أخصائي دعم المنتجات (الخبر).

– مدير قطع الغيار (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

