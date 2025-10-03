وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الائتمان والتحصيل.

– محلل أول الأمن السيبراني.

– استشاري مختبرات/ أمراض الدم.

– أخصائي مختبرات طبية.

– مساعد مستشار خدمات المرضى.

– مساعد مستشار علاقات المرضى.

– مهندس مساعد صيانة المعدات الطبية.

– ممرض/ـة رعاية القلب.

– أخصائي الأعمال.

– مساعد طبيب الأسنان.

– أخصائي جراحة القلب.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)