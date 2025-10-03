Icon

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية Icon ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها Icon مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي Icon مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة Icon

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الائتمان والتحصيل.

– محلل أول الأمن السيبراني.

– استشاري مختبرات/ أمراض الدم.

– أخصائي مختبرات طبية.

– مساعد مستشار خدمات المرضى.

– مساعد مستشار علاقات المرضى.

– مهندس مساعد صيانة المعدات الطبية.

– ممرض/ـة رعاية القلب.

– أخصائي الأعمال.

– مساعد طبيب الأسنان.

– أخصائي جراحة القلب.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

