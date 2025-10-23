وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي تحقيقات جمركية: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القانونية، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول المراجعة والاعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.

– خبير حوكمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)