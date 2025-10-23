وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي رئيسي تحقيقات جمركية: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القانونية، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول المراجعة والاعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.
– خبير حوكمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال).
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)