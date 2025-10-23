Icon

الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية Icon تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة Icon بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور Icon تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث Icon في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة Icon مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية Icon سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة

وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة

– أخصائي رئيسي تحقيقات جمركية: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القانونية، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول المراجعة والاعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.

– خبير حوكمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى قطار سار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى قطار سار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم