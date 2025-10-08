Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة تطوير المدينة المنورة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة تطوير المدينة المنورة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف هيئة تطوير المدينة المنورة

وأبرزت هيئة تطوير المدينة المنورة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المدينة الرقمية.

– أخصائي أول تخطيط مدن ذكية.

– مدير عام التنمية المجتمعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

