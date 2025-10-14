مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع أول.
– مدير محفظة.
– مدير عام الإدارة العامة للتصنيع والإنتاج المتقدم.
– مدير قسم استحداث الوظائف.
– مدير إدارة تخطيط الطاقة والمنافع.
– مدير قسم الجذب والاستثمار.
وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)