وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع أول.

– مدير محفظة.

– مدير عام الإدارة العامة للتصنيع والإنتاج المتقدم.

– مدير قسم استحداث الوظائف.

– مدير إدارة تخطيط الطاقة والمنافع.

– مدير قسم الجذب والاستثمار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)