Icon

اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما Icon الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران Icon سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية من غزة مصابة بسرطان القولون Icon إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة Icon سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت Icon 116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من حائل، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

– مشرف أول مستودع ومخزن.

– فني صيانة.

– منسق مستودع.

– مهندس عمليات المصنع.

– مشرف أول إدارة المستودعات.

– مهندس بيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم