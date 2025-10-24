اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية من غزة مصابة بسرطان القولون إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت 116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من حائل، والرياض، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف أول مستودع ومخزن.
– فني صيانة.
– منسق مستودع.
– مهندس عمليات المصنع.
– مشرف أول إدارة المستودعات.
– مهندس بيئة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)