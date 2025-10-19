Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، وتبوك.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مستودعات (جدة).

– رئيس فريق الفنيين/ كبير فنيي السيارات (تبوك).

– رئيس فريق مركز صيانة المخزون (جدة).

– مدير أول تسويق القنوات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

