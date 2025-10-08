Icon

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والمجمعة، والجبيل، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول تجاري.

– مدير مشروع/ القدرة.

– أخصائي عمليات التفتيش غير المدمر.

– مشرف مراقبة عمليات الصيانة.

– مهندس أول الأمن السيبراني.

– مدير المناهج/ بحري.

– رئيس فريق القياس الهندسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

