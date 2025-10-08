وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والمجمعة، والجبيل، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول تجاري.
– مدير مشروع/ القدرة.
– أخصائي عمليات التفتيش غير المدمر.
– مشرف مراقبة عمليات الصيانة.
– مهندس أول الأمن السيبراني.
– مدير المناهج/ بحري.
– رئيس فريق القياس الهندسي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)