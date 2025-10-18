وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 7 مدن

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من أبها، وتبوك، والرياض، والخبر، ومكة المكرمة، وجدة، مشروع القدية، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول العقود.

– مدير واجهة المشروع.

– مفتش مراقبة الجودة.

– مستشار فني/ مشروع المطار.

– مهندس معماري مساعد.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– مسؤول تقدير التكاليف.

– مدير المشتريات.

– مهندس مشروع.

– منسق مشاريع/ البنية التحتية.

– رئيس نمذجة معلومات البناء/ المرافق الجافة.

– مدير تجاري.

– مدير التجارة والعقود.

– مدير جدوى تجاري.

– مهندس إنشاءات/ مرافق الطاقة.

– مهندس تكاليف.

– مدير التكاليف.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مدير تنفيذي للتجارة والمبيعات.

– أخصائي/ شريك أعمال مالي.

– مدير الحوكمة/ التقارير.

– مصمم جرافيك.

– مدير أول مشروع.

– مصمم رئيسي البنية التحتية.

– منسق لوجستي.

– رئيس التدقيق والحوكمة.

– رئيس دعم التكنولوجيا والأنظمة.

– خبير النقل.

– مدير مكتب.

– مدير أول التخطيط.

– مخطط قطاع النقل/ السكك الحديدية.

– أخصائي أول التكامل الحكومي للموانئ.

– مدير مشروع السكك الحديدية والنقل.

– مسؤول مخاطر المشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)