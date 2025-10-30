وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل وحدة خلط خرسانية (جدة).

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (الدمام).

– محاسب (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)