وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المحاسبة.

– ممثل الفواتير والمطالبات.

– مدير أول البنية التحتية للحوسبة في تقنية المعلومات.

– أخصائي العناية المركزة للبالغين.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي أول العلاج الطبيعي.

– طبيب أمراض الجهاز الهضمي للأطفال.

– محلل تطبيقات أعمال تقنية المعلومات.

– أخصائي تطبيقات أعمال تقنية المعلومات.

– محلل أول استراتيجية تقنية المعلومات والحوكمة.

– أخصائي جراحة القلب.

– مستشار عمليات الأمن.

– أخصائي علاقات المرضى.

– طبيب عام.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

