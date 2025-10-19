وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المحاسبة.
– ممثل الفواتير والمطالبات.
– مدير أول البنية التحتية للحوسبة في تقنية المعلومات.
– أخصائي العناية المركزة للبالغين.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي أول العلاج الطبيعي.
– طبيب أمراض الجهاز الهضمي للأطفال.
– محلل تطبيقات أعمال تقنية المعلومات.
– أخصائي تطبيقات أعمال تقنية المعلومات.
– محلل أول استراتيجية تقنية المعلومات والحوكمة.
– أخصائي جراحة القلب.
– مستشار عمليات الأمن.
– أخصائي علاقات المرضى.
– طبيب عام.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)