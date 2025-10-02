Icon

وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير نفيذ الاستراتيجية.

– مدير تقييم الأعمال.

– أخصائي أول إدارة الميزانية.

– أخصائي تطوير أعمال.

– رئيس فريق إنجاز المشاريع.

– عالم بيانات.

– مدير هندسة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

