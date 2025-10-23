Icon

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي رئيسي تغير المناخ: شهادة الماجستير في تخصصات: (تغير المناخ، الاستدامة، الدراسات البيئية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، الصحافة، العلاقات العامة، التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

