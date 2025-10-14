Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon “مسام” ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 70 مليار دولار Icon بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور Icon الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا Icon منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026 Icon السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

– مشغل معدات.

– أخصائي ميكانيكي.

– ممثل أول مبيعات التصدير.

– مهندس السلامة والصحة والبيئة.

– فني أول مراقبة الجودة.

– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة الدواء
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة الدواء

حصاد اليوم
جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد
حصاد اليوم

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة جسارة في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex

حصاد اليوم