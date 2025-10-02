Icon

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية Icon الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر Icon انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق التنمية

وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

– منسق متابعة العقود والاتفاقيات القانونية: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (القانون، الأنظمة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل علاقات السكان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة NOV
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة NOV

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية

حصاد اليوم