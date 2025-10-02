وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق التنمية

وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق متابعة العقود والاتفاقيات القانونية: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (القانون، الأنظمة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل علاقات السكان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)