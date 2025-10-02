وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا
أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق متابعة العقود والاتفاقيات القانونية: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (القانون، الأنظمة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل علاقات السكان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)