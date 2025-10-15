Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة السعودية للسياحة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير قسم الرؤى والأبحاث.

– رئيس قسم نظم معلومات الموارد البشرية.

– مدير تسويق المنتجات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

