وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مخاطر مالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد).
– مدير أول مشاريع التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)