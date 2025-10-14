Icon

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مخاطر مالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد).

– مدير أول مشاريع التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

