مرخصة من وزارة الاعلام

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الإدارة العامة لتطوير الوجهة السياحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الضيافة، إدارة الأعمال، السياحة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي برمجة وتخطيط الفعاليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، إدارة الفعاليات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

