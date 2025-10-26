سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الإدارة العامة لتطوير الوجهة السياحية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الضيافة، إدارة الأعمال، السياحة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي برمجة وتخطيط الفعاليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، إدارة الفعاليات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)