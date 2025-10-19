Icon

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في كل من العلا، والرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل استشارات السياسات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

