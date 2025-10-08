Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول بارجة.

– مساعد مدير الجودة.

– منسق مشروع/ المشتريات.

– مدير الشؤون القانونية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

